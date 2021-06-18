Yaylada kırkım dönemi
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Yaylada kırkım dönemi

Yaylada kırkım dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaylada bulunan koyun sürülerinde kırkım dönemi başladı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaylada bulunan koyun sürülerinde kırkım dönemi başladı.

Tekman ilçesine bağlı Dalsöğüt Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Düzyurt, yaylada tüm mahallenin koyunlarını kırptı.

Hayvan yetiştiricisi Ahmet Düzyurt, koyunların yaylada kırkım dönemlerinin başladığını belirterek, "Bizler şu an koyun ve kuzularımızı kırpıyoruz ancak yün para etmiyor. Bu sene kuraklık nedeniyle koyun, kuzu, sığır para etmiyor. Yetkililerin buna el atmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Yaylada kırkım dönemi
Yaylada kırkım dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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