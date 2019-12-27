Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)
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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)

3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDIMersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:20
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)

3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

'in ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi 'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi.

Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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