Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi
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Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Haberler | Güncel

- Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi Artvin genelinde etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı.

- Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi

ARTVİN - Artvin genelinde etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yusufeli Yaylalar Köyü Hastaf Yaylasında kamp yapan Cihat Bayram ve arkadaşları aniden bastıran dolu yağışını görüntüledi. 10 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu.

Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül

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