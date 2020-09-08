Yayla çorbası tarifi, yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası hangi yöreye ait? Çorba terbiyesi nasıl yapılır? Yayla çorbası, oldukça lezzetli ve dilerseniz soğuk dilerseniz sıcak içebileceğiniz 4 mevsimlik bir çorbadır. Yayla çorbasının en lezzetli tarifi ve kesilmeden yapılan terbiyesi haberimizin içinde.

Yoğurt ve yumurta ile yapılan terbiyeli çorbalardan biri olan yayla çorbasının kesilmemesi için neler yapılması gerektiğini ve nasıl daha lezzetli olacağına dair bilgiler haberimizde.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yayla çorbası tarifi ile herkesin seveceği bir çorba hazırlayabilirsiniz. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba olan yayla çorbası, yaz aylarında da soğuk içilebilen bir çorbadır. Oldukça pratik olan yayla çorbası yapımında, en önemli aşama terbiye kısmıdır. Terbiyesi için vereceğimiz püf noktaları ile lezzetli bir çorba hazırlamak oldukça kolay.

YAYLA ÇORBASI YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı limonun suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı

Zeytinyağı

6 su bardağı su

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayalım ve süzelim. Çorbayı hazırlayacağımız tencereye alalım.

Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edelim ve dişe gelir sertlikte/ dirilikte olacak şekilde pişirelim.

Pirinçler bu dirilikte olduğu zaman üzerine geriye kalan kaynamış suyu da ekleyelim.

Ateşi kısık ayara alalım ve çorbayı kaynamaya bırakalım.

Çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçelim.

Yumurta sarısına, unu ilave edelim. Birkaç kaşık soğuk su ilave edip, çırpma teli ile çırpalım. Bu karışımın güzelce açılması önemlidir.

Bu malzemeye yoğurdu ekleyip güzelce çırparak pürüzsüzleştirelim.

Çorbanın suyundan yarım kase sıcak su alalım ve yoğurtlu terbiyeye yedirerek ve ılımasını sağlayalım. Bunu yaparken terbiyenin kesilmemesi için bir yandan da sürekli çırpalım.

Ilıyan terbiyeyi kısık ateşte kaynamakta olan çorbaya yavaş bir şekilde ilave edelim. Terbiyede olduğu gibi birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak iki malzemeyi özleşmesini sağlayalım.

Çorbanın tuzunu ekleyelim.

Bir tavada tereyağını kızdıralım. Kuru naneyi de üzerine ekleyelim.

Naneli sosu kısık ateşte kaynamakta olan ve kıvam alan çorbanın üzerine ilave edelim.

Üzerinden sadece bir iki kez karıştırarakyağın daha güzel durmasını sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASI TERBİYESİ NASIL YAPILMALI? ÇORBA TERBİYESİ NASIL YAPILIR?

Terbiyeli çorba yaparken zorlanıyorsanız veya çorba kesiliyorsa dikkat edilmesi gereken bazı noktalar sizi bu durumdan kurtarabilir.

Çorbanın kesilmesinin başlıca nedenlerinden biri malzemelerin taze olmayışı olabilir.

Yoğurt ekşimiş ise, un bozulmuşsa veya kullandığınız yumurta taze değilse çorba kesilebilir.

Bir başka sorun ise malzemeleri düzgün karıştırmadan içerisine eklemek. Malzemelerin hepsi ayrı bir kapta güzel bir şekilde karıştırılmalı ve o şekilde çorbanın içerisine eklenmeli. Yoğurtlu terbiye soğuk ve çorba aşırı sıcak olduğunda çorbanın kesilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Yoğurtlu terbiyenin yavaş yavaş ılıştırılması gerekir.

Bir diğer hata ise terbiyenin tamamının bir anda çorbaya ilave edilmesidir.

TERBİYENİN KESİLMEMESİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Çorba terbiyelerinde, un, yumurta, limon ve yoğurt kullanılır. Bu malzemeler taze olmalı.

Un elenerek kullanılmalı, böylece topaklanma olmaz.

Malzemeler güzelce karıştırılmalı.

YAYLA ÇORBASI HANGİ YÖREYE AİT?

Yayla çorbası Türkiye'nin lezzet haritasında neredeyse her yörede görülen ve hangi bölgeye ait olduğu anonim olan lezzetlerden biridir. Trakya mutfağında, Karadeniz mutfağında da sofrada çokça yer alır.Evde her zaman bulunması kolay, temel malzemelerle hazırlanan yayla çorbasının yapımı oldukça kolaydır.

Yayla çorbası, ülkemizin pek çok şehrinde yapılan geleneksel bir çorbadır. Lezzet haritasında şu şehirler öne çıkar:

Amasya ili

Balıkesir ili

Bolu ili

Burdur ili

Çorum ili

Niğde ili

Ordu ili

Rize ili

Sakarya ili

Samsun ili

Tokat ili

Trabzon ili

Tunceli ili

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Nefis bir çorba hazırlamak ve terbiyesi ile uğraşmayı tercih etmiyorsanız yoğurt çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte en güzel ve kolay yoğurt çorbası tarifi…

YOĞURTLU ÇORBA TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

1 yemek kaşığı tam yulaf unu

1 su bardağından iki parmak fazla su

1 yemek kaşığı yoğurt

Soğuk sıkım zeytinyağı

YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

Suyumuzu tencereye koyuyoruz.

Diğer tarafta yoğurt ve unumuzu karıştırıp içerisine bir miktar su ilave ederek karışımı seyreltiyoruz.

Kaynayan sudan alıp yoğurt karışımına ilave ediyoruz.

Karışım Ilındıktan sonra tencereye döküp pişiriyoruz.

Piştikten sonra yağımızı ve isterseniz naneyi de ilave edip afiyetle bebeğinize yedirebilirsiniz.

Afiyet olsun