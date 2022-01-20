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Yayaya tren çarptı

Yayaya tren çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenin çarptığı vatandaşı kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenin çarptığı vatandaşı kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, sabah saat 08.50 sıralarında Muratlı Saat Kulesi mevki'inde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçit üzerinden Sıradükkanlar tarafına geçmek isteyen 39 yaşındaki Mutlu Ş.'ye tren çarptı. Başından darbe alan vatandaş yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansa trenin üzerinden sedyeyle atlatılarak bindirilen yaralı, daha sonra trenin çektirilmesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürebildi. İlk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza bölgesinde trafik akışı da dakikalarca durdu. Emniyet ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik kademeli olarak normale döndü. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Yayaya tren çarptı

Yayaya tren çarptı

Yayaya tren çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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