Yayaya çarpmamak için manevra yaptı taklalar atan araçtan sağ çıktı
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Yayaya çarpmamak için manevra yaptı taklalar atan araçtan sağ çıktı

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı taklalar atan araçtan sağ çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil taklar atarak durabildi.

Bodrum'da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil taklar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya ve kaldırımda yürüyen vatandaş son anda kurtuldu. O analar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis istikametine doğru seyreden otomobilin sürücüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevranın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak taklalar atmaya başladı. Taklalar attıktan sonra yolun sağ şeridinde yeniden dört tekeri üzerinde duran otomobilin içerisinden çıkan sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anında kaldırımda yürüyen başka bir vatandaşta taklalar ata ata gelen otomobili görünce kaçmaya başladı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda döndü. Otomobil sürücüsü ise kazayı afif sıyrıklarla atlattı. Sürücü kazanın şokunu bir süre atlatamazken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak kaza yerine geldi.

Otomobilin yayaya çarpmamak için manevra yapıp taklalar attığı anlar ve o esnada kaldırımda yürüyen yayanın üzerine gelen otomobilden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Eren Ayhan/İHA)

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı taklalar atan araçtan sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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