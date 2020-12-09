Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı
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Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı

09.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:04

Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı Manisa'nın Soma ilçesinde bir kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan genç adama çarparak ölümüne sebep oldu Ölen genç adamın yanında bulunan plaka sayesinde kamyon ve sürücüsü Akhisar ilçesinde yakalandı Manisa'nın Soma ilçesinde...

Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan genç adama çarparak ölümüne sebep oldu

Ölen genç adamın yanında bulunan plaka sayesinde kamyon ve sürücüsü Akhisar ilçesinde yakalandı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir adama kamyon çarptı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken kaza yerinden kaçarken aracının düşen plakası sayesinde kamyon sürücüsü Akhisar ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Soma-Kırkağaç karayolunda vatandaşların yerde hareketsiz yatan şahıs gördüğü ihbarıyla 112 sağlık ekipleriyle olay yerine giden polis ekipleri 30 yaşındaki Yusuf Kurt isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolda Kurt'a çarpan araca ait olduğunu değerlendirilen 06 BUJ 721 numaralı düşen plaka tespit eden polis ekipleri plakanın ait olduğu kamyonu ve sürücüsü Şahin A.'yı kısa sürede Akhisar ilçesinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken hayatını kaybeden Yusuf Kurt Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SARIPINAR

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