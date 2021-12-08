Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar - Haberler
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Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önüne otomobiliyle gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle tartışarak, 3 öğrenciyi bıçaklayıp yaraladı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önüne otomobiliyle gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrencilerle tartışarak, 3 öğrenciyi bıçaklayıp yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı. Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

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