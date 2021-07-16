Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamanı yitirdi.

ELAZIĞ'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamanı yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen erkek kişiye, Uğur Yiğit yönetimindeki 23 AAK 939 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, sürücü Yiğit polis ekiplerince gözaltına alındı.


Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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