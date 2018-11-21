Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı Kadın Yaralandı
Fatih'te bir kadın, yaya geçidinden geçerken servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Fatih'te bir kadın, yaya geçidinden geçerken servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sulukule Caddesi başındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Gamze Bulat'a (42), D.D'nin (22) kullandığı 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü çarptı.
Yaralanan Bulat, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü D.D. gözaltına alındı.