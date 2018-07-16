Yavuzeli'nde 15 Temmuz 2. Yıl Dönümü Kutlamaları

Gaziantep 'in Yavuzeli ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar demokrasi nöbetinde buluştu.

Vatandaşlar ilçe girişinde toplanarak belediye binası önüne kadar halk yürüyüşü gerçekleştirdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti ve Hasan Alaparmak Cami imam hatibi Mehmet Fetih Yuvanç tarafından tüm şehitler adına edilen dualar ile devam etti.

Programa, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Sarıoğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Yasin Kurnaz, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyelesdari, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlenmesinin ardından Türkiye ve Yavuzeli 15 Temmuz 2016 video klipleri izlendi.

Öte yandan Yavuzeli Yavuz Sultan Selim Orta Okulu öğrencilerinden Meryem Melisa Akıl ve Osman Kaya 15 Temmuz ile ilgili şiirlerini okudu.

Program, sabah namazı kılınmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP