Yavuzeli İlçe Kaymakamı Taşkın maske ve Türk bayrağı dağıttı
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23 Nisan, Yavuzeli, Güncel, Haber

Yavuzeli İlçe Kaymakamı Taşkın maske ve Türk bayrağı dağıttı

Yavuzeli Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafeye uyularak maske ve Türk bayrağı dağıtıldı.

23.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:13
Yavuzeli İlçe Kaymakamı Taşkın maske ve Türk bayrağı dağıttı

Yavuzeli Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafeye uyularak maske ve Türk bayrağı dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amiri Komiser İsmail Uzun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yıldırım Karabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Öncesi ilçe merkezindeki esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek, maske ve Türk bayrağı dağıttı.

Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın, tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayrak seferberliği başlatıldı. Kaymakam Taşkın, 23 Nisan akşamı saat 21.00 ile 23: 00 arası herkesi İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın ve beraberindeki heyetin dağıttığı maske ve bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar çok mutlu olduklarını belirterek, Yavuzeli ilçe Kaymakamı Ramazan'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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