Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti
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Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti

Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Eski Belediye Başkanı 85 yaşındaki Talat Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Eski Belediye Başkanı 85 yaşındaki Talat Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1983 ile 1993 yılları arasında görev yapan 85 yaşındaki Talat Yılmaz, yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi Öğle Namazına Müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yavuzeli Asri Mezarlığına defnedildi. - GAZİANTEP

Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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