Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
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Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Yavuz Ünal kimdir? Yavuz Ünal nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:48

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Yavuz Ünal kimdir! Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!

YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

Eğitim Bilgileri

Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988

Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi, 1993

DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi, 1997

Yrd. DoçentlikOndokuz Mayıs Üniversitesi 2002/ 1997

Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002/2002

ProfesörlükOndokuz Mayıs Üniversitesi, 2008/ 2008

Akademik ve İdari

• 1993-1997

• Doktora

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Tez adı: Rivayetlerin Hz.Peygambere aidiyetini tespit ve değerlendirmede aklın rolü

• 1993-1993

• Yüksek Lisans-Tezli

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Cumhuriyet Türkiye'xxsi hadis çalışmaları (1920-1992)

• 1983-1988

• Lisans-Anadal

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

Tez adı: -

• Akademik Görevler

• 2008

• PROFESÖR

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

YAVUZ ÜNAL HAYATI

1963 yılında Ordu/Fatsa/Ilıca'da doğdu.

İlk ve Ortaokulu Ilıca kasabasında, liseyi ise Fatsa İmam-Hatip Lisesinde okudu.

1983 yılında kaydolduğu, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı ve 2 yıl bu görevi sürdürdü.

1990 yılında O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ne Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1993 yılında "Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları" adlı teziyle Yüksek Lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de "Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü" adlı teziyle bitirdi.

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