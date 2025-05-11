Yavuz Sultan Selim'in eşi kim, adı ne? (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ YAVUZ SULTAN SELİM'İN EŞİ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN ANNESİDİR?

A: Hürrem Sultan

C: Kösem Sultan

B: Mahidevran Sultan

D: Hafsa Sultan

Cevap : D

YARIŞMACI HAKKINDA

Aynur Cansezer kimdir?

Aynur Cansezer 22 yaşında, Kayseri'de doğmuş büyümüş ve Kayseri'de yaşıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle seyahat etmek istiyor.