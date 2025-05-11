Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Yavuz Sultan Selim'in eşi kim, adı ne? (Kim Milyoner Olmak İster)?

Yavuz Sultan Selim'in eşi kim, adı ne? (Kim Milyoner Olmak İster)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ YAVUZ SULTAN SELİM'İN EŞİ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN ANNESİDİR?

A: Hürrem Sultan

C: Kösem Sultan

B: Mahidevran Sultan

D: Hafsa Sultan

Cevap : D

YARIŞMACI HAKKINDA
Aynur Cansezer kimdir?

Aynur Cansezer 22 yaşında, Kayseri'de doğmuş büyümüş ve Kayseri'de yaşıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle seyahat etmek istiyor.

Yavuz Sultan Selim'in eşi kim, adı ne? (Kim Milyoner Olmak İster)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Atv
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste gol pozisyonları

Maçta tempo inanılmaz! Üst üste kurtarışlar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.