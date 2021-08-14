'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor

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'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor 'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor

İSTANBUL - 'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin üç adet sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na geldi. Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa limanında gerekli teknik hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç