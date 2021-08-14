'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor 'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor

İSTANBUL - 'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin üç adet sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na geldi. Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa limanında gerekli teknik hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılacak.

'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor
'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor
'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor
'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aytaç Şaşmaz Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Yavuz' Karadeniz'e açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.08.2021 14:25:32. #1.13#

title