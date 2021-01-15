Yavuz Selim Demirağ kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Yavuz Selim Demirdağ hakkındaki bilgilere haberden erişebilirsiniz.

Yavuz Selim Demirağ kimdir en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. 15 Ocak doğum tarihi olan gazeteci Yavuz Selim Demirağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

GAZETECİ YAVUZ SELİM DEMİRAĞ KİMDİR?

Yavuz Selim Demirağ 15 Ocak 1958 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesinin adı Yeter Demirdağ'dır. Yavuz Selim Demirağ aslen Kayserilidir. Yavuz Selim Demirağ kaç yaşında diye merak edenler için 60 yaşındadır. Yavuz Selim Demirağ eşi Emel Demirdağ olup çocukları bulunmaktadır. Yavuz Selim Demirağ ilk ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra askeri liseler için hazırlandı. 1978 yılında Kuleli Askeri lisesi'ni kazandı. Kuleli Askeri lisesi'ni bitrip mezun oldu. Hemen sonra Kara Harp Okulu'na girdi.

1985 yılında Kara Harp Okulu'ndan çeşitli nedenlerle atıldı. 1985 yılından sonra okul yıllarında yaşadıkları ve çevre gözlemleri onu gazeteci olma yolunda ilham verdi. Daha sonra Gazeteci oldu. Pek çok konuda araştırma yaptı. Yavuz Selim Demirağ Yeniçağ gazetesi yazarıdır. Yavuz Selim Demirağ gazeteci olarak Yeniçağ gazetesinde yazılarını yazmaya devam etmektedir.

Yavuz Selim Demirağ Meral Akşener gibi siyasi isimlerle de çok anıldı. Yavuz Selim Demirağ Cemaat olayları ile çok gündeme geldi. Yavuz Selim Demirağ İmamların Öcü adlı kitapla birçok yapılanmaya farklı boyutlar kazandırdı. Yavuz Selim Demirağ gözaltı süreçleri de oldu. Yavuz Selim Demirağ son kitabı üzerinde çalıştığı belirtilmektedir.

Yavuz Selim Demirağ kitapları:

İmamların Öcü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Cemaat Yapılanması

Darbede İnfaz

Dijital Terör

Teğmen Çelebi