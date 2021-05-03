Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
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Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!

Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Oğhan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Yavuz Oğhan hayatı ve biyografisi! Yavuz Oğhan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yavuz Oğhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşında, nereli? Yavuz Oğhan hayatı ve biyografisi!

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

Yavuz Oğhan meslek hayatına ATV'de gece muhabiri olarak başladı.5 sene burada muhabirlik yapan Oğhan, haber müdürlüğüne getirildi. Yavuz Oğhan Star'da Uğur Dündar'ın Ankara temsilciliği görevinden sonra CNN TÜRK'ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevlerini yaptı.

Yavuz Oğhan Ankara'dan İstanbul'a CNN TÜRK'ün haber koordinatörü görevine getiridi. CNN TÜRK macerası 2011 yılında sona erdi. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1'de Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Oğhan, RS FM'de hafta içi her gün 'bidebunudinle' adıyla program hazırlayıp sunuculuk yaptı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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