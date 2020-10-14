Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
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Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi

14.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:49
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren kız kardeşi Fatma Efsun Pul (51), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde defnedildi.

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren kız kardeşi Fatma Efsun Pul (51), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde defnedildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti. Pul'un cenazesi Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi. Pul için sanatçı Yavuz Bingöl'ün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.

Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi" dedi.

Bingöl ve ailesini acılı günlerinde sanatçı arkadaşları Mahzun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.


- Balıkesir
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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