Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" türkü özleri! "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!
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Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" türkü özleri! "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!

06.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:07
Yavuz Bingöl

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri! Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Yavuz Bingöl en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri! "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!

SARI GELİN SÖZLERİ

Erzurum çarşı pazar leylim aman aman

Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim

İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün sarı gelin aman

Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Elinde divit kalem leylim aman aman

Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim

Katlime ferman yazar ay nenen ölsün sarı gelin aman

Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Seni vermem ellere leylim aman aman

Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim

Niceki bu canımsa ay nenen ölsün sarı gelin aman

Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

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