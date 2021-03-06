Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" türkü özleri! "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri! Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Yavuz Bingöl en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri! "Sarı Gelin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Sarı Gelin" şarkı özleri!
SARI GELİN SÖZLERİ
Erzurum çarşı pazar leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim
İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Elinde divit kalem leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim
Katlime ferman yazar ay nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Seni vermem ellere leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman suna yarim
Niceki bu canımsa ay nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim