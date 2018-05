Yavuz Bingöl Erdoğan'a Şarkı Yazdı: Özgürlüğün Sesi Oldu da Geldi

Türkiye'de özgürlük tanımını yaparken verdiği " "Yurt dışında yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz" örneğiyle gündeme gelen ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdı.

Bingöl, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına verdiği tepki sebebiyle Erdoğan için "Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah" dedi.

"BUGÜN SESİNE SES KATTIK"

Yavuz Bingöl, Erdağan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaştı. İşte Bingöl'ün yazdığı mektep: "Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."

"AHMET'TEN, TENZİLE'DEN DOĞDU DA GELDİ"

Bingöl, yazdığı şarkıya Erdoğan'ın rahmetli babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'la başladı. İşte şarkının sözleri:

Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi

Dikenli yollardan yürüdü de geldi

Fırtınalı denizleri geçti de geldi

Dağları zemheride aştı da geldi

Memleket sevdasına koştu da geldi

Serini meydanlara koydu da geldi

Ateşlerde yandı, pişti de geldi

Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi

'Dünya beşten büyük' dedi de geldi

Mazlumun hep yanında oldu da geldi

Zalimin karşısında durdu da geldi

Memleket sevdasına koştu da geldi

Gençlerin umudu oldu da geldi

Anaların duasını aldı da geldi

Milletin adamı oldu da geldi

Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi

Özgürlüğün sesi oldu da geldi

Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi