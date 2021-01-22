Yavuz Bahadıroğlu öldü mü? Yavuz Bahadıroğlu geçmişi ve kitapları! Yavuz Bahadıroğlu hakkında detaylar...

Vefat haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." açıklamasında bulundu.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİTAPLARI

Bahadıroğlu'nun ilk romanı Sunguroğlu'dur. Toplam 10 ciltten oluşur. Birinci cilt Aykut'un (Sunguroğlu) babasının cenk arkadaşı Akça tarafından akıncı olarak yetiştirilişi ve babası Sungur Alp'in Selikos adlı bir Bizans şövalyesi tarafından haince öldürüldüğünü öğrenmesi ile başlar. Bunun üzerine Selikos'tan intikam almaya yemin eder. Akça'nın verdiği isimle Sunguroğlu adını alır. Yanına atı Şahin ve köpeği Düka'yı alarak Söğüt'ten ayrılır. Orhan Gazi'nin emrinde çeşitli görevlerde çalışır. Çimpeli İbrahim ve Köse Papaz Jozef ile iyi bir üçlü oluştururlar. İbrahim heyecanlı bir genç, papaz Jozef ise çok zeki bir adamdır. Sunguroğlu ve arkadaşları maceradan maceraya atılırlar. Bu eserde Sunguroğlu, babasının intikamını almak için şövalye Selikos'un peşine düşer. Serideki romanlar şu şekildedir:

1972 - Sunguroğlu I

1973 - Sunguroğlu II

1977 - Sunguroğlu III (Foça Korsanlarına Karşı)

1982 - Sunguroğlu Gemide İsyan

1982 - Sunguroğlu Çalınan Hazine

1982 - Sungurluoğlu Kaçırılan Prenses

1985 - Sunguroğlu Baskın

1985 - Sunguroğlu Kara Şövalye

1985 - Sunguroğlu Tuzak

1985 - Sunguroğlu Kaybolan Elçiler

YAVUZ BAHADIROĞLU'NUN GEÇMİŞİ

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyız'dır. Roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Son olarak ulusal bir radyoda yorumculuk ve Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 21 Ocak 2021 tarihinde öldü. Evli ve üç çocuk babasıydı.