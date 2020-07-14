Yavru leylek, düştüğü yuvasına koyuldu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, apartman çatısındaki yuvasından uçmak isterken rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip, yere düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.
14.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:06
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, apartman çatısındaki yuvasından uçmak isterken rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip, yere düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.
- Keşanedirne
İspat Cami Mahallesi Çamlıkent Konutları'ndaki bir apartmanın çatısındaki yuvasından uçmaya çalışan yavru leylek, rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Yavru leyleğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yara almadığı görülen yavru leyleği, merdivenle çatıya çıkarak yuvasına koydu.
- Keşanedirne
Kaynak: DHA