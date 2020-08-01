Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi Tunceli'de bir yavru köpek, sürüden geride kalan kuzuyu boynunda tutarak sürünün en başına kadar götürdü.

01.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:23

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

TUNCELİ - Tunceli'de bir yavru köpek, sürüden geride kalan kuzuyu boynunda tutarak sürünün en başına kadar götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'nin Perteki ilçesine bağlı Arpalı Köyü'nde yaşayan Sinan Çelik'in Malak cinsi yavru köpeği, sürüden geride kalan Ramonov cinsi kuzuyu boynundan yakalayarak sürünün en başına kadar götürdü. Köpeğin kuzuyu götürdüğü o anlar ise Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeğin henüz yavru olmasına rağmen sürüyü ciddi şekilde sahiplendiğini dile getiren Sinan Çelik, "Sürüden ayrılan koyun ve kuzuları etraflarında gezerek toparlıyor. Geride kalanları sürüye yetiştiriyor. En son geç kalan bir kuzuyu sürünün en başına kadar götürdü. Ben de o anlarını kaydettim" dedi.

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı 3. Sayfa
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu 3. Sayfa
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Yaşam
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ozan Güven Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Çocuk Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 15:51:54. #1.14#
title