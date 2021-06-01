Yavru geyiğin kamera sevgisi
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Yavru geyiğin kamera sevgisi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yavru geyiğin kamera sevgisi Kamera kayıttayken objektifin karşısına geçip poz verdi Afyonkarahisar kırsalında köylüler tarafından yaralı halde bulunan bir haftalık kızıl geyik yavrusu, tedavi edildiği merkezde kendisini görüntülemek isteyenlere büyük ilgi duyarken, kameranın karşısında...

Yavru geyiğin kamera sevgisi

Kamera kayıttayken objektifin karşısına geçip poz verdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar kırsalında köylüler tarafından yaralı halde bulunan bir haftalık kızıl geyik yavrusu, tedavi edildiği merkezde kendisini görüntülemek isteyenlere büyük ilgi duyarken, kameranın karşısında değişik pozlar vermesi şaşkınlıkla karşılandı.

Afyonkarahisar'da annesini kaybeden ve yaralanan .ir haftalık kızıl geyik yavrusu köylülere sığınmış ve köylülerde durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirmişti. Geyik, yetkililer tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde tedavisi devam eden yavru geyiği görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı kameralarına büyük ilgi duyması karşılandı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hayati Kanat'ın tam kayda girdiği esnada sevimli geyik kameraya yaklaşarak objektifin önünden bir an olsun ayrılmadı. Kamera karşısında değişik pozlar veren yavru geyik daha sonra muhabir ile de fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Henüz bir haftalık olan yavru geyiğin kameraya bu denli ilgi göstermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Yavru geyiğin kamera sevgisi
Yavru geyiğin kamera sevgisi
Yavru geyiğin kamera sevgisi
Yavru geyiğin kamera sevgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Karakaş

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