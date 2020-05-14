Yavru domuzlar, mahalleye indi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.
14.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:21
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.
Ereğli'nin Korubaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek aradığı ya da yönünü şaşırdığı düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü. Araçlarıyla domuzları takip edenler ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek, gözden kayboldu.
Kaynak: DHA