Yavru baykuşu kedilerden kurtardı MANİSA'nın Salihli ilçesinde kedilerin saldırısına uğrayan yavru baykuş, bir vatandaş tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kedilerin saldırısına uğrayan yavru baykuş, bir vatandaş tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.

Salihli'nin kırsal Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yüksel, dün öğleden sonra evinin bahçesinde etrafı kediler tarafından sarılı halde bir yavru baykuş gördü. Yavru baykuşu kedilerin arasından kurtaran Yüksel, bir kafese koyup durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri Yüksel'in evine gelerek yavru baykuşu teslim aldı. Yavru baykuşu telef olmaktan kurtaran Mustafa Yüksel, "Evimin bahçesinde çok sayıda kedinin bir baykuşun etrafını sardığını gördüm. Hemen kedileri uzaklaştırıp bir çarşaf vasıtasıyla yavru baykuşu alıp bir kafesin içine koydum. Yetkililer gelene kadar da oldukça bitkin bir halde olan baykuşu besledim" dedi.Yavru baykuşun rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA