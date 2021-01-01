Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

Cuma namazı çıkışı Ayasofya Camii önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kısıtlamalara rağmen Boğaz'da bir yatta yapılan partiye ilişkin, "Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz" dedi.

Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve tedbirlere uymayan vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulunup, "Atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle... Bugün de bu tedbirleri yaşıyoruz. Sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın pazar bu devam ediyor. Her akşam 21.00'den itibaren bu yasak pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var" dedi.

"CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"

Dün akşam Boğaz'da bir yatta düzenlenen partiyi hatırlatan Erdoğan, "Fakat bar, pavyon, balo şu bu vs... Dün Boğaz'da bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Bilim Kurulu tespitleriyle bu adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Dün gece denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi. Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.