Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

01.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:58

Cuma namazı çıkışı Ayasofya Camii önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kısıtlamalara rağmen Boğaz'da bir yatta yapılan partiye ilişkin, "Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz" dedi.

Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve tedbirlere uymayan vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulunup, "Atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle... Bugün de bu tedbirleri yaşıyoruz. Sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın pazar bu devam ediyor. Her akşam 21.00'den itibaren bu yasak pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var" dedi.

"CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"

Dün akşam Boğaz'da bir yatta düzenlenen partiyi hatırlatan Erdoğan, "Fakat bar, pavyon, balo şu bu vs... Dün Boğaz'da bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Bilim Kurulu tespitleriyle bu adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Dün gece denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi. Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel Enis Arıkan Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Metin Oktay Güven Yalçın Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:58:17. #1.15#
title