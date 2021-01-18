Yatıya Misafirim Var neden yok? Yatıya Misafirim Var bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yatıya Misafirim Var nedir?

Hafta içi hergün saat 16:00 'da yayınlanan Yatıya Misafirim Var bugün ekrana gelmeyince seyirciler tarafından merak edildi. Peki Yatıya Misafirim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak? Yatıya Misafirim Var yeni bölümleri olacak mı? Yatıya Misafirim Var yayından mı kaldırıldı?