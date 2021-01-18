Yatıya Misafirim Var neden yok? Yatıya Misafirim Var bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yatıya Misafirim Var nedir?
Hafta içi hergün saat 16:00 'da yayınlanan Yatıya Misafirim Var bugün ekrana gelmeyince seyirciler tarafından merak edildi. Peki Yatıya Misafirim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak? Yatıya Misafirim Var yeni bölümleri olacak mı? Yatıya Misafirim Var yayından mı kaldırıldı?
Yatıya Misafirim Var bugün yayınlanmadı. Peki Yatıya Misafirim Var bitti mi, neden yok? Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak? Yatıya Misafirim Varhakkında bilgiler!
YATIYA MİSAFİRİM VAR PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 16:00 'da yayınlanıyordu. Bugün ekrana gelmeyince neden yayınlanmadığı merak edildi.
Yatıya Misafirim Var programı yayın akışında yer almıyor. Programın yayından kaldırıldığı düşünülmektedir.
Kanal D yayın akışına göre Yatıya Misafirim Var programı yerine Arka Sokaklar dizisi yayınlanmaktadır.
18 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Sihirli Annem
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
15:45 - Arka Sokaklar
18:45 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 - Sadakatsiz