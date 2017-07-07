Yatırımcıya Değil, Oturacak Olana Ev Satıyor

2000'li yıllardan sonra Ankara'da yapılan her 10 projeden 5'ine imza atan Lejant, Ankara'da yapımı devam eden Lejant Aden Ballıkpınarı projesini sadece yaşamak için alanlara satıyor.
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