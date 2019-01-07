Yatırım Finansman Genel Müdür Yardımcılığı'na Eralp Arslankurt Atandı

2002 yılında sermaye piyasası alanında çalışma hayatına bağlı Arslankurt, Türkiye'nin saygın finans kuruluşlarında ve yatırım bankalarında kurulurkentan sonra 2013 yılında Yatırım Finansmanda Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini alan müdürü olarak sürdürdü. 2016 yılından beri koordinatör olarak görevine devam eden Arslankurt, Ocak 2019 tarihi tarihi, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., 43 yılı aşkın süredir, Türkiye merkezindeki merkez merkezindeki 9 şubesiyle ilgili ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası alanında aracılık hizmetleri sunmaktadır. Yatırım Finansman Menkul Değerler, teknoloji yatırımları müşterileri adına fark yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın iştiraki olarak sermaye piyasalarında saygın bir yer edinen Yatırım Finansman, müşteri hizmetleri yüksek hizmet kalitesiyle sektörün öncülerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Bültenler