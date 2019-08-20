Yataş Grup, net kârını % 64,64 arttırdı

20.08.2019 10:21

Aynı başarıyı net satış gelirlerinde de elde eden Yataş Grup, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 30,36 artışla 556 milyon TL net satış rakamına ulaştı.

Yatırımlarını ve sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam eden Yataş Grup, 2019 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılının ilk yarısını 42,23 milyon TL net kâr ile kapatmayı başaran Yataş Grup, geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 64,64 arttırdı. Şirket, aynı dönemde 48 milyon TL olan esas faaliyet kârını ise 84 milyon TL'ye çıkararak yüzde 73,82'lik bir artış yakaladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerini yüzde 30,36 yükselten Yataş Grup, 2019 yılının ilk yarısında 556 milyon TL net satış rakamına ulaştı. Ayrıca şirket yine aynı dönemde 86 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) elde ederek geçen yıla göre yüzde 45 daha fazla FAVÖK rakamına ulaştı.

Finansal sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: "Yataş Grup olarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisine sahibiz. Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her geçen gün hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Odağımızda Avrupa ve Ortadoğu pazarı var. Ayrıca çok kısa bir süre önce Rusya'da kurduğumuz şirketle bu pazarda iddialı adımlar atacağız. Ülkemizdeki mağazalaşma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında da başarımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz."

Kaynak: Bültenler