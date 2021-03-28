Yatarak Kuran dinlenir mi? Kuranı Kerim dinlemek farz mıdır?

Yatarak Kuran dinlenir mi? sorusu sık sık gündemde yer alan başlılardan biri oluyor. Mübarek gecelerde pek çok televizyon programında Kuranı Kerim dinleme şansı elde edebiliyoruz. Peki, yatarak Kuran dinlenmesinin hükmü nedir? Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin hükmü nedir? Kuranı Kerim dinlemek farz mıdır? Kuranı Kerim nasıl dinlenmeli?

Kuranı Kerim dinlemek farz mıdır? sorusu açıkça belirtilen bir cevaba sahiptir. Peki, Kuranı Kerimi dinlemenin hükmü nedir? Kuranı Kerim nasıl dinlenmeli? Kuranı Kerimi dinlemenin detaylarını sizler için derledik. Yatarak Kuran dinlenir mi?

KURAN-I KERİM'İ DİNLEMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet olduğu kadar, onu dinlemek de farz-ı kifâye olarak nitelenen bir ibadettir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 268).

Zira bir âyet-i kerimede, "Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin." (A'râf, 7/204) buyrularak tilavet olunan Kur'an-ı Kerim'in dinlenmesi emredilmektedir. Şu kadar var ki, dinlemek için ortamın müsait olmadığı durumlarda, açıktan okunması uygun olmaz.

YATARAK KURAN DİNLENİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran'da, ayaktayken, otururken ve "yanları üzerine yatarken" Allah'ı anmanın tavsiye edildiğini ve herhangi bir saygısızlık kastı olmaksızın, yatarken Kuran okumak ve dinlemekte sakınca olmadığını ifade etti.

KURANI KERİM NASIL DİNLENMELİ?

Kur'an-ı Kerim'i bir insan sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi işityorsak, onu dinlemek ve susmak farzdır. Bu esnada başka bir işle meşgul olmak ise caiz değildir. Ancak televizyon, bilgisayar ve radyo gibi cihazlardan okunan Kur'an'ı dinlemek ise farz değildir. Çünkü doğrudan insan sesinden değildir. İnsanın sesinin alınıp kaydedildiği bir aletten yansımadır. Fakat dinlersek sevabını da kazanırız. (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsiri)

Buna göre doğrudan insan sesinden dinlemenin daha sevap olacağı anlaşılır.