Yatağan Termik Santrali'nin Kömür Bandının Çökmesi - Mahsur Kalan 2 İşçiyi Kurtarma Çalışmaları...
- Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor Ekiplerin çalışmalarından görüntü Basın açıklaması MUĞLA - Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi üzerine ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralı...
- Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandının çökmesi
Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Ekiplerin çalışmalarından görüntü
Basın açıklaması MUĞLA - Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi üzerine ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı, içeride kalan 2 kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor.