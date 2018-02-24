Yasmin Erbil, Babasının Uyarılarını Dikkate Almıyor! Bu Kez Jakuzide Poz Verdi
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Yasmin Erbil, Babasının Uyarılarını Dikkate Almıyor! Bu Kez Jakuzide Poz Verdi

Daha önce cesur paylaşımlarından dolayı babası Mehmet Ali Erbil tarafından uyarılan Yasmin Erbil, şimdi de jakuziye girip kar manzarası eşliğinde poz verdiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden olan kızları Yasmin Erbil, Kartalkaya'ya tatile gitti.

YİNE ÇOK KONUŞULACAK

Hemen hemen her anını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.

JAKUZİYE GİRİP KAR MANZARASINDA POZ VERDİ

Jakuziye girip kar manzarasına karşı poz veren Yasmin Erbil'in fotoğrafı Instagram'da büyük ilgi gördü.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

BABASI UYARMIŞTI

Daha önce de cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'i babası Mehmet Ali Erbil'in paylaşımları konusunda uyardığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra annesi Nergis Kumbasar; "Diğer gençler ne yapıyorsa Yasmin de onu yapıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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