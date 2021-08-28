Yaşlı ve hastalar yalnız bırakılmıyor

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köylerde yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köylerde yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Yardımcısı ve Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İlçeye bağlı Kızılkent, Dutluca, Aşağıbademli, Madenyolu, Hüseyinoğlu ve Dutluca köylerinde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlediler. Kaymakam Sertaç Kırçuval, Yaşlıların taleplerinin yerine getirilmesi için daire müdürlerine talimat verdiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı