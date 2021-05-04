Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
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Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi Belediyenin dağıttığı iftarlık yemeği kapısından almayınca komşuları şüphelenip polisi aradı Evinde düşerek kalça kemiğini kırılan 92 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı Ayşe Gül'ün komşusu Asiye Zorlu: "Zili çaldık açmadı, içeriden acı dolu sesler...

Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi

Belediyenin dağıttığı iftarlık yemeği kapısından almayınca komşuları şüphelenip polisi aradı

Evinde düşerek kalça kemiğini kırılan 92 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Ayşe Gül'ün komşusu Asiye Zorlu:

"Zili çaldık açmadı, içeriden acı dolu sesler gelince polisi aradık"

"Kapının alt kilidi açıldı, ama üstte de kilit olduğu için orası açılmayınca kırıldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tek başına yaşadığı evinde düşerek kalça kemiğini kıran 92 yaşındaki kadın, polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ertuğrulgazi mahallesi Behiç Bey sokaktaki evinde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Gül, düşerek kalça kemiğini kırdı. Belediyenin dağıttığı iftarlık yemeği kapısından almadığını gören komşuları, kapısına geldiklerinde içeriden acı dolu sesler geldiğini duydu ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Gelen ekipler ilk önce çilingirle kapıyı açmayı denedi. Fakat kapı arkadan çengelle bağlı olduğu için girişim başarısız oldu. İçeriden sesleri duyulan kadına yardım etmek için koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi. Acı içinde yerde yatan yaşlı kadına ilk müdahale evin içinde yapıldıktan sonra 112 Acil ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"Kapının alt kilidi açıldı, ama üstte de kilit olduğu için orası açılmadı"

Evinde düşerek kalça kemiğini kıran 92 yaşındaki Ayşe Gül'ün komşusu Asiye Zorlu olayı şu şekilde anlattı:

"Burada benim bakkal dükkanım var. Teyzeye her gün belediyeden yemek geliyor. Önceden hiç bırakmazdı yemeği dışarıda. Torbanın kapıda asılı olduğunu görünce zile basmaya başladık. Ses duyamayınca polisi aradım. Polis daha sonra ambulansı, çilingiri gönderdi. Kapının alt kilidi açıldı ama üstte de kilit olduğu için orası açılmadı. Kapıyı kırmaya çok uğraştılar. "Tuvalete giderken düştüm" diyor. Bir yeğeni var o da Alanya'da. Komşuları olarak hep biz ilgileniyorduk onunla. Faturalarına, pazarına, hastanesine her şeyine biz götürüyorduk.

Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi
Yaşlı kadının evine koçbaşıyla girildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

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