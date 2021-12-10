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Yaşlı kadını, ecel yolda yakaladı

Yaşlı kadını, ecel yolda yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadın sokakta ölü bulundu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadın sokakta ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 71 yaşındaki yaşlı kadını ecel yolda yakaladı.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 1001 Sokak üzerinde kaldırımda yaşlı bir kadın ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı sebebiyle doktor kontrolünden çıkan ve torununun yanına gittiği öğrenilen 71 yaşındaki Fatma Öztürk, kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda fenalaştı. Fenalaşan yaşlı kadını gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - AYDIN

Yaşlı kadını, ecel yolda yakaladı

Yaşlı kadını, ecel yolda yakaladı

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