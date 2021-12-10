Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı - Haberler
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Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı, tekrar para almak için gelince yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı, tekrar para almak için gelince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'nün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve kendisine yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira aldı.

Yeniden yaşlı kadını arayıp bu kez kendisini hakim olarak tanıtan zanlı, mahkeme dosyasını takip etmek için para almaya geleceğini söyledi.

Dolandırıldığını anlayan H.G, durumu polise bildirdi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evinde ve çevrede önlem alarak zanlının gelmesini bekledi.

Ekipler, H.G'nin evine para almak için gelen zanlı İ.E.H'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

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