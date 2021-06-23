Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı
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Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'da Covid-19 salgını ile mücadelede, aşı olmak istemeyen yaşlı bir kadın görevliler tarafından kolları tutularak zorla aşı yapıldı.

Hindistan'da Covid-19 salgını ile mücadelede, aşı olmak istemeyen yaşlı bir kadın görevliler tarafından kolları tutularak zorla aşı yapıldı.

Hindistan'da Covid-19'a karşı ücretsiz olarak devam eden aşılama kampanyasında hala birçok kişi aşıdan korktuğu veya güvenmediği için aşı yaptırmıyor. Bazı bölgelerde ise halk sağlık çalışanlarına taşlı sopalı saldırı düzenliyor. Ülkede Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, aşı olmak istemeyen vatandaşlara ise zorla aşılama yapıldığı ortaya çıktı.

Bihar eyaletinde, güvenlik güçlerinin ve sağlık görevlilerinin aşı olmak istemeyen yaşlı bir kadını kollarından tutarak zorla aşı yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadının aşı yaptırmak istememesi rağmen, kolları tutularak zorla aşının uygulandığı görüntüler çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 30 milyon 67 bin 305'e, toplam can kaybı ise 391 bin 385'e ulaştı. Ülkede devam eden aşılama kampanyasında ise nüfusun yüzde 18,2'si tek doz, yüzde 4,8'ine ise iki doz aşı uygulandı.

(Sohail Khan/ İHA)

Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı
Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı
Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı
Yaşlı kadına zorla Covid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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