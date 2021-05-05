Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi
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Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi

Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koşan polis memuruna, İl Emniyet Müdürü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koşan polis memuruna, İl Emniyet Müdürü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan Mehmet Tavşan, devriye görevi sırasında Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde alış veriş yapan ve poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koştu. Polis memurunun geldiğini gören yaşlı kadın, kendisine ceza yazılacağını sanarak, "Oğlum, kimsem yok, yalnız yaşıyorum. Mecburen çıktım" diyerek kendini ifade etmeye çalıştı. Yaşlı kadın, polis memurunun, "Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik" demesi sonrasında rahatladı. Yaşlı kadının elindeki poşetleri alan polis memuru, sohbet eşliğinde yaşlı kadını evine kadar götürdü. Örnek bir davranış sergileyen polis memuru Mehmet Tavşan'a Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından teşekkür belgesi verildi. - SAKARYA

Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi
Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi
Yaşlı kadına yardım eden polis memuruna teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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