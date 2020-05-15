Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu
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Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu

Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu Yozgat'ta Aşağı Nohutlu Mahallesinde bir apartmanın giriş katında harabe bir evde 3 torunu ile yaşayan 79 yaşındaki Zöhre Çaylak'a valilik ve belediye yardım eli uzattı.

Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu
15.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:46

Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu

YOZGAT - Yozgat'ta Aşağı Nohutlu Mahallesinde bir apartmanın giriş katında harabe bir evde 3 torunu ile yaşayan 79 yaşındaki Zöhre Çaylak'a valilik ve belediye yardım eli uzattı.

Yozgat'ta 3 torunu ile zor şartlar altında bir apartmanın giriş katında yaşayan Zöhre Çaylak'a Yozgat Valiliği ve Belediyesi sahip çıktı. Yozgat Valiliği tarafından Zöhre Çaylak ve torunlarına TOKİ sosyal konutlarından bir daire ayarlandı. Yozgat Belediyesi tarafından iç tefrişatı yapılan eve, Zöhre Çaylak ve torunları belediye makam aracı ile getirildi.

Yeni evlerine gelen Zöhre Çaylak ve torunlarını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi Nagehan Köse çiçeklerle karşıladı. Zöhre Çaylak ve torunlarıyla birlikte eve giren Belediye Başkanı Celal Köse, aileyle sohbet etti. Başkan Köse, Zöhre Çaylak'a evin anahtarını teslim etti.

Zöhre Çaylak ve torunları da Başkan Köse'ye teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye olarak mağdur ve mazlum vatandaşların yanlarında olduklarını anlatarak "Mağdur halde yaşayan bir ailemiz vardı. Bu konuyu Sayın Valimiz ile konuştuk, kendisinden rica ettik ve toplu konutlarımızdan bir hisse aldık o ailemiz için. Biz de belediye olarak buranın tefrişatını yaptık. Ailemizi, çocuklarında güzel bir şekilde yetişeceği bir ortama Yozgat Valiliğiyle birlikte taşıdık. İnşallah bundan sonraki süreçte yanlarında olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Ailenin sıcak yemek ihtiyacının da her gün aşevinden karşılanacağını belirten Başkan Köse, ailenin her türlü ihtiyacını belediye olarak karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

Yaşlı kadın ve 3 torunu sıcak yuvalarına kavuştu

Kaynak: İHA

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