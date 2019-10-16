Yaşlı kadın tekerlekli sandalyesinde gizlediği kokainle yakalandı

Yaşlı kadın tekerlekli sandalyesinde gizlediği kokainle yakalandı

Kolombiya'da 81 yaşındaki bir kadın tekerlekli sandalyesine gizlediği 3 kilogram kokainle polise yakalandı.

16.10.2019 14:09
Yaşlı kadın tekerlekli sandalyesinde gizlediği kokainle yakalandı

Kolombiya'da 81 yaşındaki bir kadın tekerlekli sandalyesine gizlediği 3 kilogram kokainle polise yakalandı.


Kolombiya'daki Jose Maria Cordova Uluslararası Havaalanı'nda 81 yaşındaki yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesinde gizlenmiş 3 kilogram kokain bulundu. Havaalanı yetkililerin tekerlekli sandalyede bir farklılık tespit ettiği, bunun üzerine tekerlekli sandalyeyi inceledikleri ve narkotik polisini çağırdıkları belirtildi. Polisler sandalyenin demir borusunun vidalarını çıkardıktan sonra içerisine gizlenmiş 3 kilogram kokaini buldu.


Kolombiya'dan İspanya'ya uçmadan önce polise yakalanan Irene Mesa de Marulanda, verdiği ifadede de ise tekerlekli sandalyesine gizlenmiş kokainden haberdar olmadığını ve sandalyesinin bir süre önce kaybolduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.


Kolombiya polisi yaptığı açıklamada, benzer olayların bu yıl 3 kez daha yaşandığını belirtti. Polis, kokainin kadının tekerlekli sandalyesine kaçakçılarca gizlice yerleştirilmiş olma ihtimali üzerine soruşturmasını sürdürüyor. - BOGOTA

Kaynak: İHA
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