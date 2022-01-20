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Yaşlı hasta için seferber oldular

Yaşlı hasta için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 85 yaşındaki hastaya ulaşamayan 112 ekiplerine İlçe Özel İdare ekipleri öncülük etti.

Sivas'ta kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 85 yaşındaki hastaya ulaşamayan 112 ekiplerine İlçe Özel İdare ekipleri öncülük etti.

Sivas'ın Gürün ilçesi Kalederesi köyü sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Sönmez adlı vatandaş göğüs rahatsızlığı şikayetiyle 112 ekiplerinden yardım talep etti. Kar ve tipinden dolayı 112 ekipleri hastaya ulaşamadı. Gürün İlçe Özel İdare ekiplerinin kapanan yolu iş makineleriyle açmasının ardından hastaya ulaşıldı. Hastalanan vatandaş Gürün İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. - SİVAS

Yaşlı hasta için seferber oldular

Yaşlı hasta için seferber oldular

Yaşlı hasta için seferber oldular

Yaşlı hasta için seferber oldular

Yaşlı hasta için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sivas, kar, 112, Yerel, Haber

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