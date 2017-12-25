Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti



ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çubuk ilçesinde Yakuphasan Mahallesi'nde meydana geldi. Gelini ve oğlu ile birlikte aynı binada yaşayan İbrahim Köksal ile Sırma Köksal sabah kahvaltı için gelmeyince oğulları Dursun Köksal, durumdan şüphelenerek anne ve babasının odasına gitti. Kilitli kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Dursun Köksal, odanın duvarına merdivenle çıkarak camdan odaya girdi. Baba ve annesinin hareketsiz bedenleriyle karşılaşan oğul Köksal, durumu mahalle muhtarına ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Çiftin cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin morga kaldırıldı.