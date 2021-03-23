Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş

Adana'da emekli Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evde kimse yokken içeri girip 7 bileziği çaldığı, bu sırada eve gelen Atay çifti ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi.

TABANCAYLA BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarmanın evde yaptığı araştırmada Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

7 BİLEZİK ALDILAR

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı