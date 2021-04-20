Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi
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Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

- Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi Fatih'te yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binen yaşlı adam şoförün uyarısıyla araçtan indi İstanbul'un Fatih ilçesinde yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek isteyen yaşlı adam, şoförün uyarısıyla otobüsten indi.

- Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi

Fatih'te yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binen yaşlı adam şoförün uyarısıyla araçtan indi

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek isteyen yaşlı adam, şoförün uyarısıyla otobüsten indi. Otobüsten indirilmesine tepki gösteren yaşlı adam oradan uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı

Fatih Kocamustafapaşa'da 65 yaş üstü bir kişi, yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek istedi. Şoför otobüse binmek isteyen yaşlı adama kuralları hatırlatarak, maskesiyle ağzını kapatmasını istedi. Kendisine bildirilen talimatları uyguladığını söyleyen şoför, yaşlı adamın tepkisiyle karşılaştı. Söylenen yaşlı adam otobüsten inerek oradan uzaklaşırken, şoför de içerideki yolcuların sorularını yanıtladı ve korona virüs kuralları bir kez daha anlattı.

Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi
Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi
Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi
Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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