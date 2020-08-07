73 yaşındaki adam, iki yavrusu olan çoban köpeğine tecavüz etti Kocaeli'de, yemek vermek için yavruları olan çoban köpeğinin yanına giden kadın, 73 yaşındaki Maksut K.'nin hayvana tecavüz ettiğini gördü. Bağırarak yardım isteyen kadını görünce panikleyen zanlı kadına taş atmaya başladı. Olay yerine gelen bir vatandaş zanlıyı yakaladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.'yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal Mevkii'nde meydana geldi. Fatoş A., sokakta beslediği ve yavrusu bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp, tecavüz ettiğini gördü. PANTOLONUNU GİYİP, İÇ ÇAMAŞIRINI ELİNE ALDI Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. hemen toparlanarak pantolonunu giydi ve iç çamaşırını elinde kaldı. "YARDIM EDİN, KÖPEĞE TECAVÜZ EDİYORLAR" Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı. 'MALA ZARAR VERME' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA