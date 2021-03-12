Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

12.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:06
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bursa'da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Bursa'da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesi Gökay Sokak'ta meydana geldi.

81 yaşındaki Abdullah Bekar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 22.30 sularında yaşlı adamın oturduğu eve gelen polis ekipleri kendisinden beş gündür haber alınamayan Abdullah Bekar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu. - BURSA

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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