Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor
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Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor

07.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:28

Son dönemde Matrix serisinin dördüncü filmiyle gündemde olan 56 yaşındaki Keanu Reeves, Malibu'da plajda görüntülendi. Aktörün, yaşına rağmen gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruması bir kez daha gündem oldu.

Ünlü aktör Keanu Reeves de koronavirüs pandemisi nedeniyle işleri duran sinema sektörü çalışanlarının arasında yer aldı. Bütün Avrupa kapanmaya gitmeden önce Reeves de Matrix 4 filminin çekimleri için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyordu. Fakat pandemi yüzünden çekimler durunca Los Angeles'a, evine geri döndü. Önceki gün güzel havanın tadını çıkarmak için sahile giden oyuncu, denize girerken görüntülendi.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Keanu Reeves, kamujlaf rengi mayosuyla denize girdi. Sonra da beyaz havlusuyla kurulanıp üzerine günlük kıyafetlerini giydi. Ünlü aktör, motosikletine binerek plajdan ayrıldı. Keanu Reeves, ne film çekimi sürecinde ne de evine döndükten sonra egzersiz programını aksatmadığını açıklamıştı.

'Yaşlanmayan adam' denizden böyle çıktı

Sekiz hafta Berlin'de kaldıktan sonra ABD'ye döndüğünü söyleyen Reeves "Berlin'de çalıştığım antrenörlerle yaptığım çalışmaları Los Angeles'ta da sürdürdüm. Böylece egzersizlerimi sürdürdüm, rolümü canlı tuttum" demişti.

'Yaşlanmayan adam' denizden böyle çıktı

SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Reeves, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.

'Yaşlanmayan adam' denizden böyle çıktı

YAKIN ARKADAŞIYDI SEVGİLİSİ OLDU

Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in 47 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu. Yaşıtı olan meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması gündemde yer tutmuştu. Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.

'Yaşlanmayan adam' denizden böyle çıktı
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor
Haber Yorumları (1)
KIRMIZI.: John WİCK . . Adam king dağılın beyler sonra sıkıntı çıkarabiliyor. Bir köpek için alayına sıktı .
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